препарат необходимо применять с осторожностью, поскольку уровень дефицита калия определяется не всегда правильно, и чрезмерное применение препаратов калия может вызвать интоксикацию калием. Поэтому во время лечения рекомендуется регулярно определять уровень калия в плазме крови и проводить ЭКГ, особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями.

Применение препарата Кальдиум в период беременности требует тщательной оценки соотношения риск/польза.

Имеющаяся язва пищеварительного тракта или данные о ее наличии в анамнезе требуют особой осторожности, поскольку в некоторых случаях после приема препаратов хлорида калия медленного высвобождения могут возникнуть кровотечение в пищеварительном тракте, язвы, перфорация кишечника и стеноз.

Для пациентов пожилого возраста или лиц с нарушением функции почек препарат назначать с осторожностью, может потребоваться снижение дозы. Особенно важен регулярный контроль калия в крови.

Внезапная отмена препарата Кальдиум при проведении комбинированной терапии с гликозидами наперстянки требует особой осторожности, поскольку развивающаяся гипокалиемия повышает токсичность гликозидов наперстянки.

В редких случаях, когда гипокалиемия сочетается с метаболическим ацидозом, другие соли калия рекомендуют для пополнения уровня калия (например цитрат, глюконат, бикарбонат).

У некоторых пациентов дефицит магния, вызванный применением диуретиков, препятствует выравниванию внутриклеточного дефицита калия, поэтому гипомагниемию следует корригировать одновременно с гипокалиемией.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Период беременности не является абсолютным противопоказанием к применению препарата. Препарат применяют в период беременности только в случаях, когда, по мнению врача, ожидаемое преимущество для матери превышает возможный риск для плода.

Контролируемых клинических испытаний в период беременности не проводили, но исходя из опыта, в случае тщательной оценки соотношения риск/польза, препарат можно применять в период беременности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Из-за угнетения функции ЖКТ в период беременности твердые лекарственные формы калия для перорального применения следует назначать беременным с большой осторожностью и только в исключительных случаях. Кальдиум, твердая лекарственная форма препарата калия для перорального применения, быстро высвобождает большое количество микропеллет с первичной лекарственной формы, которые потом постепенно распространяются в содержимом кишечника. Это ограничивает риск, связанный с приемом твердых лекарственных форм, которые сохраняют свои сравнительно большие размеры при прохождении через ЖКТ (то есть матричных таблеток) и могут обусловить побочные реакции со стороны ЖКТ, вызванные местным высвобождением большого количества действующего вещества и/или механическим воздействием неизмененной лекарственной формы.

Кормление грудью. Препарат применяют в период кормления грудью только в случаях, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для ребенка.

Концентрация ионов калия в грудном молоке составляет около 13 ммоль/л. Пока уровень калия в организме не слишком высокий, добавка калия не влияет или мало влияет на содержание калия в грудном молоке. Нет никаких данных о том, что пероральный прием калия женщиной, кормящей грудью, может вызвать любые побочные эффекты у младенцев, находящихся на грудном вскармливании.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.

Дети. Применять препарат у детей не рекомендуется.