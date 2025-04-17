Винница (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
378,36
Экономия при брони: -46,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
370,30
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,90
Экономия при брони: -29,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
367,35
Экономия при брони: -26,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
358,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
389,10
Экономия при брони: -31,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
369,31
Экономия при брони: -28,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis