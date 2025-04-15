Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
345,98
Экономия при брони: -47,98 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,50 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
370,85
Экономия при брони: -18,59 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
352,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
352,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
355,60
Экономия при брони: -13,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
371,42
Экономия при брони: -14,30 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
354,60
Экономия при брони: -12,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,50 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
347,06
Экономия при брони: -49,06 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,50 грн