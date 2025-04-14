Одесса (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
375,29
Экономия при брони: -32,39 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
369,67
Экономия при брони: -26,76 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
354,60
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
344,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
344,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
344,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
378,60
Экономия при брони: -36,12 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
344,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
344,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
357,10
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
344,40 грн