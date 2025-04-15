Львов (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
389,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
389,10 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
354,90
Экономия при брони: -11,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
354,60
Экономия при брони: -10,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
389,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
380,04
Экономия при брони: -39,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
389,80
Экономия при брони: -49,62 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
359,10
Экономия при брони: -15,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
354,80
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
363,40
Экономия при брони: -19,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
356,10
Экономия при брони: -12,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
355,50
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
389,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
353,10
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
373,92
Экономия при брони: -33,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
352,60
Экономия при брони: -8,70 грн