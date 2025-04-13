Киев (адрес не указан)
Доступно в 571 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
357,80
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
354,60
Экономия при брони: -6,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
389,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
389,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
354,80
Экономия при брони: -6,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
389,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
370,04
Экономия при брони: -19,51 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
370,92
Экономия при брони: -11,13 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
389,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
358,50
Экономия при брони: -7,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis