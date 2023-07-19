КАЛИЯ ХЛОРИД * (KALII CHLORIDUM*) Действующее вещество
ионы калия принимают участие в регуляции возбудимости и проводимости миокарда, его автоматизма и сократимости, в процессах проведения и передачи нервных импульсов, сокращения скелетных мышц. Введение солей калия повышает уровень ацетилхолина, тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы, увеличивает продукцию адреналина надпочечниками. Уменьшает кардиотоксические эффекты передозировки сердечных гликозидов. Соли калия быстро всасываются при введении внутрь и выводятся из организма с мочой.
гипокалиемия, в том числе обусловленная применением салуретиков, неукротимой рвотой, профузной диареей, хирургическим вмешательством; интоксикация препаратами наперстянки; аритмия, обусловленная относительной или абсолютной гипокалиемией; нарушения электролитного баланса; мышечная дистрофия, миастения, гипокалиемическая форма пароксизмальной миоплегии; восстановление уровня калия при применении ГКС.
внутрь назначают в дозе 0,75–1,2 г/сут, с лечебной целью — 3–7,5 г/сут в 2–3 приема во время еды.
В/в капельно. Обычная рекомендованная доза не должна превышать 20 ммоль/ч или 2–3 ммоль на 1 кг массы тела в течение суток.
полная поперечная блокада сердца, нарушение выделительной функции почек.
при передозировке — парестезии, в редких случаях — парадоксальная реакция в виде увеличения количества экстрасистол. Возможны чувство дискомфорта в эпигастральной области, тошнота, диарея.
с осторожностью назначают при нарушениях AV-проводимости. Следует учитывать, что токсичность солей калия повышается при недостаточности надпочечников.
при одновременном назначении с ингибиторами АПФ и калийсберегающими диуретиками может развиваться гиперкалиемия; при одновременном применении с блокаторами β-адренорецепторов, циклоспорином, гепарином, препаратами наперстянки и НПВП могут усиливаться побочные эффекты со стороны пищеварительного тракта.
долгое время остается бессимптомной до тех пор, пока концентрация калия в плазме крови не достигнет высокого уровня (6,5–8 ммоль/л). Ранние признаки гиперкалиемии: апатия, снижение АД и массы тела, психические расстройства, изменения на ЭКГ. Калий хлорид необходимо отменить. Лечение — симптоматическое. В тяжелых случаях показано проведение гемодиализа.