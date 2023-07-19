ионы калия принимают участие в регуляции возбудимости и проводимости миокарда, его автоматизма и сократимости, в процессах проведения и передачи нервных импульсов, сокращения скелетных мышц. Введение солей калия повышает уровень ацетилхолина, тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы, увеличивает продукцию адреналина надпочечниками. Уменьшает кардиотоксические эффекты передозировки сердечных гликозидов. Соли калия быстро всасываются при введении внутрь и выводятся из организма с мочой.