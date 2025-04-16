Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
356,20
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
352,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
387,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Кальдиум® капсулы пролонгированного действия 600 мг флакон №100
Egis
352,00
Экономия при брони: -31,00 грн