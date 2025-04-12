Нежелательно совместное применение с сердечными гликозидами, так как препарат содержит траву горицвета и возможны проявления токсичности.

Поскольку препарат Кардиолин содержит спирт этиловый 40% и траву горицвета, возможно потенцирование действия снотворных препаратов, транквилизаторов, седативных средств, нейролептиков, а также препарат может усиливать кардиотонический эффект и токсичность сердечных гликозидов.

При одновременном применении с противоаритмические средствами класса IА (хинидин, прокаинамид, дизопирамид), препаратами кальция, слабительными средствами и глюкокортикостероидами усиливается их эффект и токсическое действие.