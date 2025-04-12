Кардиолин (Cardiolin)
Кардиолин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: настойка из лекарственного растительного сырья: травы горицвета весеннего (Herba adonidus vernalis), плодов можжевельника обыкновенного (Fructus juniperi communis), цветков арники (Arnicae flos), листьев мяты (Menthae piperitae folium);
1 флакон капель содержит настойки из лекарственного растительного сырья (1: 12,5): травы горицвета весеннего (Herba adonidus vernalis), плодов можжевельника обыкновенного (Fructus juniperi communis), цветков арники (Arnicae flos), листьев мяты (Menthae piperitae folium) (экстрагент — этанол 40%) — 30 мл или 50 мл 1 мл препарата содержит 0,35 мл этанола.
Лекарственная форма
Капли для перорального применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость светло-коричневого цвета с приятным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Кардиологические препараты. Код АТС С01Е Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
При функциональных сердечных расстройствах препарат оказывает кардиопротекторное и антиоксидантное действие.
Кардиолин — комбинированный препарат, содержащий вытяжку из лекарственных растений: травы горицвета весеннего, которая оказывает легкое диуретическое, седативное действие и характеризуется антиаритмическими свойствами; плодов можжевельника обыкновенного, оказывают диуретическое действие; арники цветков, которые обладают кардиопротекторной активностью; мяты листья, проявляют умеренную спазмолитическую, седативную, желчегонную активность.
Препарат положительно влияет на обмен веществ в миокарде, печени, в частности подавляет процессы перекисного окисления липидов, повышает активность антиоксидантных ферментов, энергетический баланс клеток, стимулирует синтез адениловых нуклеотидов, гликогенолиз, повышает активность ряда ферментов цикла Кребса.
Препарат оказывает легкое седативное действие, уменьшает проявления диэнцефальных нарушений, улучшает переносимость физических нагрузок, способствует повышению работоспособности.
Показания
В комплексном лечении нейроциркуляторной дистонии, неврозов сердца, ишемической болезни сердца (стенокардия напряжения I-II ФК).
Противопоказания
Депрессия, алкоголизм в анамнезе, одновременное применение препаратов, содержащих спирт, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, цирроз печени, прием нейролептиков и транквилизаторов, повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженная брадикардия, атриовентрикулярная блокада, гликозидная интоксикация, WPW-синдром, тяжелые заболевания почек.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Нежелательно совместное применение с сердечными гликозидами, так как препарат содержит траву горицвета и возможны проявления токсичности.
Поскольку препарат Кардиолин содержит спирт этиловый 40% и траву горицвета, возможно потенцирование действия снотворных препаратов, транквилизаторов, седативных средств, нейролептиков, а также препарат может усиливать кардиотонический эффект и токсичность сердечных гликозидов.
При одновременном применении с противоаритмические средствами класса IА (хинидин, прокаинамид, дизопирамид), препаратами кальция, слабительными средствами и глюкокортикостероидами усиливается их эффект и токсическое действие.
Особенности применения
Во время лечения следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков.
Больным с гастроэзофагеальным рефлюксом не следует применять препарат, так как может усилиться изжога.
Больным с желчнокаменной болезнью и другими заболеваниями желчевыводящих путей применять препарат следует с осторожностью.
Способ применения и дозы
Взрослым внутрь по 20–30 капель 2–3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. Препарат можно разводить водой в соотношении 1:3 или 1:5.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально; средняя продолжительность — 20–30 дней.
Дети
Опыта применения у детей нет.
Побочные реакции
Кардиолин может вызвать проявления гиперчувствительности, диспепсические расстройства, тошноту, рвоту, боль в животе, запор, диарею, сонливость, усиление диуреза, потливость, озноб.
Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Во время хранения возможно выпадение осадка.
Упаковка
По 30 мл или 50 мл во флаконе. По 1 флакону в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Биолек».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.
Заявитель
ООО «Украинская фармацевтическая компания».
Местонахождение заявителя
Украина, 02660, г. Киев, ул. Старосельская, д. 1 У.