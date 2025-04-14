Днепр (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
112,20
Экономия при брони: -14,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -12,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,80
Экономия при брони: -3,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,09
Экономия при брони: -3,21 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
105,71
Экономия при брони: -4,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
97,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
103,68
Экономия при брони: -6,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,73
Экономия при брони: -3,92 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -12,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -12,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
104,76
Экономия при брони: -5,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
102,10
Экономия при брони: -5,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Независимости, 16
4.9 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
5.0 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
112,55
Экономия при брони: -7,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,61
Экономия при брони: -5,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
5.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,12
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 3-А
5.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,20
Экономия при брони: -3,72 грн