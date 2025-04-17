Винница (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
103,50
Экономия при брони: -8,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,38
Экономия при брони: -5,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
107,40
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -9,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -9,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 9
4.0 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
107,30
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 66
5.7 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
103,39
Экономия при брони: -8,40 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Гнивань, ул. Соборная, 59-А
19.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
107,30
Экономия при брони: -14,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Гнивань, ул. Лесная, 4
19.6 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тывров, ул. Вознесенская, 2
24.9 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Немиров, ул. Костельная, 96
38.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Соборная, 15
53.9 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -12,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-Б
61.8 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Соборная, 11
62.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 3
73.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека семейная
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
80.7 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
106,55
Экономия при брони: -0,63 грн