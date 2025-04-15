Львов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Львов
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
102,48
Экономия при брони: -5,67 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
107,40
Экономия при брони: -10,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -12,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,50
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -12,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
2.0 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
111,07
Экономия при брони: -4,84 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Бабия, 14
3.3 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
102,66
Экономия при брони: -5,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
98,22
Экономия при брони: -5,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Широкая, 64
3.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,78
Экономия при брони: -3,83 грн
Подорожник
Львов, ул. Выговского Ивана, 3
3.7 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -12,60 грн