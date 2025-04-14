Одесса (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
101,69
Экономия при брони: -4,82 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
101,69
Экономия при брони: -7,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
101,61
Экономия при брони: -6,77 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,49
Экономия при брони: -5,38 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
101,01
Экономия при брони: -8,36 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
106,40
Экономия при брони: -5,71 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
103,11
Экономия при брони: -6,31 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,09
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,29
Экономия при брони: -3,41 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
3.7 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания