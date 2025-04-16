Николаев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -12,80 грн
Аптека бам
Николаев, просп. Мира, 1/10
4.8 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -12,90 грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Херсон, ул. Стретенская, 21
56.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
101,29
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 41 мин
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
101,77
Экономия при брони: -4,32 грн
Бажаемо здоровья
Херсон, ул. Мира, 15
59.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека шар@
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,93
Экономия при брони: -5,13 грн
Бажаемо здоровья
Южное, ул. Химиков, 2-А
76.0 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.7 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека шар@
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
97.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,07
Экономия при брони: -7,43 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
97.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,46
Экономия при брони: -7,82 грн
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
102,61
Экономия при брони: -4,68 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
98,02
Экономия при брони: -7,46 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
97.9 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
98.0 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
98.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания