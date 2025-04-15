Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,65
Экономия при брони: -3,85 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
103,88
Экономия при брони: -4,72 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
97,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -9,90 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,52
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
101,69
Экономия при брони: -8,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
102,82
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,44
Экономия при брони: -3,58 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
101,82
Экономия при брони: -5,01 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
99,42
Экономия при брони: -4,89 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,24
Экономия при брони: -7,37 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
97,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
106,05
Экономия при брони: -13,05 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,01
Экономия при брони: -3,16 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
107,30
Экономия при брони: -7,30 грн