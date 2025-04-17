Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -12,80 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -12,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -12,90 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Калита, ул. Мира, 45
85.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -12,90 грн
Бажаемо здоровья
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
112.6 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218
113.5 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -12,90 грн
Подорожник
Погребы, ул. Соборная, 2
114.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 14
115.0 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Бровары, ул. Амосова Академика, 139
115.7 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -0,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
113,34
Экономия при брони: -7,02 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
103,77
Экономия при брони: -6,93 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
111,85
Экономия при брони: -6,00 грн