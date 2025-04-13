Киев (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
104,91
Экономия при брони: -5,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
109,90
Экономия при брони: -7,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
107,62
Экономия при брони: -6,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
102,05
Экономия при брони: -5,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
3.7 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
110,00
Экономия при брони: -8,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, просп. Лобановского, 196
4.9 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
107,30
Экономия при брони: -6,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Архипенко Александра, 4
5.0 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
5.3 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
107,11
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 35
5.3 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
5.9 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, бульв. Бучмы Амвросия, 6-А
6.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
115,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Васильковская, 6
6.1 км
Кардиолин капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания