А-Дистон (A-Diston) (170483) - инструкция по применению ATC-классификация
А-Дистон инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующее вещество: настойка из лекарственного растительного сырья: боярышника плодов (Сrataegi fructus), пустырника травы (Leonuri cardiacae herba), валерианы корней (Valerianae radix), фенхеля плодов (Fructus foeniculi vulgaris), мяты листьев (Menthae piperitae folium), арники цветков (Arnicae flos) (экстрагент — этанол 70%);
1 флакон капель содержит настойки из лекарственного растительного сырья (1:10): боярышника плодов (Сrataegi fructus), пустырника травы (Leonuri cardiacae herba), валерианы корней (Valerianae radix), фенхеля плодов (Fructus foeniculi vulgaris), мяты листьев (Menthae piperitae folium), арники цветков (Arnicae flos) (экстрагент — этанол 70%) — 30 мл или 50 мл.
Лекарственная форма
Капли для перорального применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость светло-коричневого цвета с приятным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Кардиологические препараты. Код АТС С01ЕХ.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комбинированный препарат растительного происхождения, содержит комплекс биологически активных веществ: из боярышника плодов, имеющих гипотензивные, кардиопротекторные, спазмолитические свойства; из пустырника травы, обладающие гипотензивным, седативным, спазмолитическим эффектами; из плодов фенхеля, обладающие спазмолитическим действием; из арники цветков, обладающие тонизирующей, кардиопротекторной активностью; из мяты листьев, которые оказывают спазмолитическое, седативное действие. Препарат усиливает кровообращение в сосудах головного мозга и коронарных сосудах сердца, снижает возбудимость миокарда, обладает гипотоксическими, антиаритмическими, успокаивающими свойствами.
Показания
Применяют в комплексном лечении функциональных расстройств деятельности сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся аритмией, ишемией и гипоксией (нейроциркуляторная дистония, вегетоневроз) с целью кардиопротекции. Применяют как вспомогательное лекарственное средство при легких формах нарушений сердечного ритма.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, аллергия к растениям семейства сложноцветных; алкоголизм в анамнезе, одновременное применение препаратов, содержащих алкоголь; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; цирроз печени; выраженная артериальная гипотензия или брадикардия депрессия и другие заболевания, сопровождающиеся угнетением деятельности центральной нервной системы; бронхиальная астма.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Поскольку препарат А-Дистон содержит спирт этиловый 70%, возможно потенцирование действия снотворных препаратов, транквилизаторов, нейролептиков; препараты пустырника, валерианы, боярышника могут усиливать фармакологические эффекты седативных, снотворных, анальгетических, антигипертензивных препаратов и сердечных гликозидов, а также усиливают действие алкоголя.
Особенности применения
Во время лечения следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков. В период лечения необходим контроль артериального давления. При применении в течение длительного времени и в большом количестве препарат ухудшает пищеварение, вызывает головную боль, возбуждает нервную систему, а у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может ухудшить деятельность сердца. Больным с гастроэзофагеальным рефлюксом не следует принимать препараты, содержащие в составе мяты листья, поскольку может усилиться изжога. Больным с желчнокаменной болезнью и другими заболеваниями желчевыводящих путей применять препарат следует с осторожностью.
Способ применения и дозы
Взрослым внутрь по 20–30 капель 3 раза в день до еды. Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально и в среднем составляет 30 дней.
Дети
Опыта применения препарата у детей нет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи) расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, в т. ч. диспепсические расстройства, сухость во рту, тошнота, рвота, запор или диарея, боль в животе редко — нарушение сна, сонливость уменьшение частоты сердечных сокращений головокружение головная боль, чувство усталости, слабости, угнетение, снижение умственной и физической работоспособности; полиурия; потливость, озноб.
Срок годности
2 года.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Во время хранения возможно выпадение осадка.
Упаковка
По 30 мл или 50 мл во флаконе. По одному флакону в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Биолек».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131 Ш.
Заявитель
ООО «Украинская фармацевтическая компания».
Местонахождение заявителя
Украина, 02660, г. Киев, ул. Старосельская, 1 В.