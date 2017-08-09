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А-Дистон (A-Diston) (170483) - инструкция по применению ATC-классификация

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А-Дистон (A-Diston)
Цена в городе Киев
от 71,08 грн
Без рецепта
1 шт от 71,08 грн 1 шт Нет в наличии
В наличии в 188 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капли для перорального применения
Объем
50 мл
ATC-група
C01E X Различные комбинированные кардиологические препараты
Регистрационное удостоверение
UA/5666/01/01 от 09.08.2017

А-Дистон инструкция по применению

Состав

действующее вещество: настойка из лекарственного растительного сырья: боярышника плодов (Сrataegi fructus), пустырника травы (Leonuri cardiacae herba), валерианы корней (Valerianae radix), фенхеля плодов (Fructus foeniculi vulgaris), мяты листьев (Menthae piperitae folium), арники цветков (Arnicae flos) (экстрагент — этанол 70%);

1 флакон капель содержит настойки из лекарственного растительного сырья (1:10): боярышника плодов (Сrataegi fructus), пустырника травы (Leonuri cardiacae herba), валерианы корней (Valerianae radix), фенхеля плодов (Fructus foeniculi vulgaris), мяты листьев (Menthae piperitae folium), арники цветков (Arnicae flos) (экстрагент — этанол 70%) — 30 мл или 50 мл.

Лекарственная форма

Капли для перорального применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость светло-коричневого цвета с приятным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Кардиологические препараты. Код АТС С01ЕХ.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Комбинированный препарат растительного происхождения, содержит комплекс биологически активных веществ: из боярышника плодов, имеющих гипотензивные, кардиопротекторные, спазмолитические свойства; из пустырника травы, обладающие гипотензивным, седативным, спазмолитическим эффектами; из плодов фенхеля, обладающие спазмолитическим действием; из арники цветков, обладающие тонизирующей, кардиопротекторной активностью; из мяты листьев, которые оказывают спазмолитическое, седативное действие. Препарат усиливает кровообращение в сосудах головного мозга и коронарных сосудах сердца, снижает возбудимость миокарда, обладает гипотоксическими, антиаритмическими, успокаивающими свойствами.

Показания

Применяют в комплексном лечении функциональных расстройств деятельности сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся аритмией, ишемией и гипоксией (нейроциркуляторная дистония, вегетоневроз) с целью кардиопротекции. Применяют как вспомогательное лекарственное средство при легких формах нарушений сердечного ритма.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, аллергия к растениям семейства сложноцветных; алкоголизм в анамнезе, одновременное применение препаратов, содержащих алкоголь; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; цирроз печени; выраженная артериальная гипотензия или брадикардия депрессия и другие заболевания, сопровождающиеся угнетением деятельности центральной нервной системы; бронхиальная астма.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Поскольку препарат А-Дистон содержит спирт этиловый 70%, возможно потенцирование действия снотворных препаратов, транквилизаторов, нейролептиков; препараты пустырника, валерианы, боярышника могут усиливать фармакологические эффекты седативных, снотворных, анальгетических, антигипертензивных препаратов и сердечных гликозидов, а также усиливают действие алкоголя.

Особенности применения

Во время лечения следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков. В период лечения необходим контроль артериального давления. При применении в течение длительного времени и в большом количестве препарат ухудшает пищеварение, вызывает головную боль, возбуждает нервную систему, а у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может ухудшить деятельность сердца. Больным с гастроэзофагеальным рефлюксом не следует принимать препараты, содержащие в составе мяты листья, поскольку может усилиться изжога. Больным с желчнокаменной болезнью и другими заболеваниями желчевыводящих путей применять препарат следует с осторожностью.

Способ применения и дозы

Взрослым внутрь по 20–30 капель 3 раза в день до еды. Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально и в среднем составляет 30 дней.

Дети

Опыта применения препарата у детей нет.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи) расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, в т. ч. диспепсические расстройства, сухость во рту, тошнота, рвота, запор или диарея, боль в животе редко — нарушение сна, сонливость уменьшение частоты сердечных сокращений головокружение головная боль, чувство усталости, слабости, угнетение, снижение умственной и физической работоспособности; полиурия; потливость, озноб.

Срок годности

2 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Во время хранения возможно выпадение осадка.

Упаковка

По 30 мл или 50 мл во флаконе. По одному флакону в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Биолек».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131 Ш.

Заявитель

ООО «Украинская фармацевтическая компания».

Местонахождение заявителя

Украина, 02660, г. Киев, ул. Старосельская, 1 В.

А-Дистон
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл, №1
от 71,08 грн
В наличии в 188 аптеках
Цены в аптеках
А-Дистон
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл, №1
от 71,08 грн
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