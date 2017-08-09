Во время лечения следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков. В период лечения необходим контроль артериального давления. При применении в течение длительного времени и в большом количестве препарат ухудшает пищеварение, вызывает головную боль, возбуждает нервную систему, а у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может ухудшить деятельность сердца. Больным с гастроэзофагеальным рефлюксом не следует принимать препараты, содержащие в составе мяты листья, поскольку может усилиться изжога. Больным с желчнокаменной болезнью и другими заболеваниями желчевыводящих путей применять препарат следует с осторожностью.