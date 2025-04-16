Николаев (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
98,77
Экономия при брони: -5,19 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
87,95
Экономия при брони: -4,72 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
95,90
Экономия при брони: -12,50 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Медпрепараты
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
99,05
Экономия при брони: -5,51 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Южная, 39
4.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Мира, 46-А
5.6 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Медпрепараты
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
88,92
Экономия при брони: -6,04 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Космонавтов, 130/7
7.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Самойловича, 2-М
8.5 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 105/1
8.9 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
96,00
Экономия при брони: -12,60 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Океановская, 39-А
8.9 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания