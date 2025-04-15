Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
88,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
87,17
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
90,89
Экономия при брони: -4,13 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
85,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
82,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
95,90
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
88,58
Экономия при брони: -2,96 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
89,44
Экономия при брони: -8,55 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
87,98
Экономия при брони: -7,18 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
88,02
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
89,02
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
89,68
Экономия при брони: -5,87 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
86,98
Экономия при брони: -5,99 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
85,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
88,43
Экономия при брони: -5,55 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
90,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
88,60
Экономия при брони: -6,77 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
89,04
Экономия при брони: -7,22 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
96,00
Экономия при брони: -9,70 грн