Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУКАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫПРОЧИЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫРазличные комбинированные кардиологические препаратыА-ДистонЦены в аптеках

А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл, №1 - Киев (90831) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
80,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
71,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
80,64 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
104,50
Экономия: -31,98 грн
72,52 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
80,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
87,99
Экономия: -15,47 грн
72,52 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
69,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
80,29
Экономия: -3,50 грн
76,79 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
73,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
71,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
85,99
Экономия: -3,09 грн
82,90 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
97,50
Экономия: -2,92 грн
94,58 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (1)
91,99
Экономия: -19,47 грн
72,52 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Всего: упаковка (1)
77,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
87,58
Экономия: -10,79 грн
76,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (1)
86,14 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (2)
87,99
Экономия: -15,47 грн
72,52 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
95,65
Экономия: -2,87 грн
92,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (3)
89,34
Экономия: -12,55 грн
76,79 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
93,99
Экономия: -21,47 грн
72,52 грн