Харьков (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
93,09
Экономия при брони: -5,17 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
90,73
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
88,50
Экономия при брони: -6,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
100,10
Экономия при брони: -6,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
91,72
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
93,72
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
93,80
Экономия при брони: -6,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
89,31
Экономия при брони: -4,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
95,90
Экономия при брони: -9,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания