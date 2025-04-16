Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
89,79
Экономия при брони: -6,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
97,63
Экономия при брони: -4,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
86,68
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
87,74
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
95,90
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
97,19
Экономия при брони: -3,68 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
82,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
85,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
99,71
Экономия при брони: -6,18 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
96,90
Экономия при брони: -3,39 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
96,00
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
86,59
Экономия при брони: -2,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
4.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания