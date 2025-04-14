Одесса (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
88,51
Экономия при брони: -3,64 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
97,20
Экономия при брони: -9,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
87,09
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
89,73
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
93,70
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
98,50
Экономия при брони: -4,86 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
86,05
Экономия при брони: -3,25 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
88,44
Экономия при брони: -5,91 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
95,90
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
87,87
Экономия при брони: -3,63 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
89,01
Экономия при брони: -5,94 грн