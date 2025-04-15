Львов (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
88,10
Экономия при брони: -6,56 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
95,90
Экономия при брони: -11,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
89,98
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
97,20
Экономия при брони: -12,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
93,70
Экономия при брони: -9,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
95,90
Экономия при брони: -11,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
95,90
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
95,90
Экономия при брони: -11,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
95,90
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
93,70
Экономия при брони: -9,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
95,90
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
95,90
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
95,90
Экономия при брони: -11,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания