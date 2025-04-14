Днепр (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
96,00
Экономия при брони: -12,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
96,00
Экономия при брони: -12,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
87,39
Экономия при брони: -5,22 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
88,33
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
89,78
Экономия при брони: -6,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Не болей
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
87,81
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
92,20
Экономия при брони: -4,28 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
92,83
Экономия при брони: -4,91 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
88,95
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
85,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
95,90
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
88,79
Экономия при брони: -7,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
88,27
Экономия при брони: -4,97 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
87,49
Экономия при брони: -5,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл №1
Украинская фармацевтическая компания
95,90
Экономия при брони: -12,30 грн