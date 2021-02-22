Алтейка (Alteyka) (170276) - инструкция по применению ATC-классификация
Алтейка инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит алтейного корня экстракта сухого (Althaeae radix extractum siccum) (4: 1) — 0,12 г;
вспомогательные вещества: магния карбонат, лактоза, аспартам (Е 951), повидон, апельсиновый ароматизатор, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки для жевания.
Основные физико-химические свойства: таблетки серовато-бурого цвета с вкраплениями, с плоской поверхностью, риской и фаской.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Корни алтея.
Код АТХ R05C А05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Отхаркивающее средство прямого действия. Растительный препарат, который содержит алтейного корня экстракт сухой, основными биологически активными веществами которого являются полисахариды, а также пектины, аминокислоты, крахмал. Полисахариды препарата всасываются в кровь, частично выделяются бронхиальных желез и оказывают на слизистую оболочку верхних дыхательных путей обволакивающее, смягчающее и противовоспалительное действие, несколько увеличивая выделение жидкой составляющей бронхиального секрета и нормализует ее реологические свойства (вязкость, эластичность, адгезивность). Усиливает перистальтические движения бронхиол и моторную функцию мерцательного эпителия бронхов, способствуя выведению мокроты.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
В составе комплексного лечения острых и хронических воспалительных заболеваний органов дыхания: ларингиты, трахеиты, бронхиты, бронхиальная астма, коклюш.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, сахарный диабет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не рекомендуется применять одновременно с противокашлевыми средствами (кодеин).
Особенности применения
Не следует назначать пациентам с редкими наследственными заболеваниями как непереносимость фруктозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции или недостаточность сахарозы-изомальтозы.
Учитывая содержание аспартама в составе, его нельзя применять больным фенилкетонурией.
Способ применения и дозы
Применять внутрь. Принимать перед едой, разжевывать и запивать небольшим количеством воды.
Взрослым и детям старше 14 лет назначать по 1 таблетке 4–6 раз в сутки.
Дозы для детей в зависимости от возраста составляют:
7–14 лет — по 1 таблетке 3–4 раза в сутки;
2–7 лет — по ½ таблетки 3–4 раза в сутки.
Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально, обычно составляет от 7 дней до 2 недель.
Дети
Применять детям в возрасте от 2 лет.
Побочные реакции
В некоторых случаях возможны аллергические реакции, включая крапивницу, зуд. В случае появления любых нежелательных реакций следует прекратить лечение и обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре не выше 25 ºC.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
№ 20 (10 × 2), № 50 (10 × 5) в блистере в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ООО «Тернофарм».
Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.