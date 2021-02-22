Применять внутрь. Принимать перед едой, разжевывать и запивать небольшим количеством воды.

Взрослым и детям старше 14 лет назначать по 1 таблетке 4–6 раз в сутки.

Дозы для детей в зависимости от возраста составляют:

7–14 лет — по 1 таблетке 3–4 раза в сутки;

2–7 лет — по ½ таблетки 3–4 раза в сутки.

Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально, обычно составляет от 7 дней до 2 недель.