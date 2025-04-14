Днепр (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Днепр
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,50
Экономия при брони: -33,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
94,80
Экономия при брони: -26,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
92,00
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
4.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, пер. Парусный, 5-А
4.4 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Не болей
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
89,22
Экономия при брони: -8,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
90,09
Экономия при брони: -5,11 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,60
Экономия при брони: -33,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
71,54
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
4.9 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 27
5.0 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Независимости, 13
5.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Новокрымская, 3-А
5.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
5.4 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"