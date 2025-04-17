Винница (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,60
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -28,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -28,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -28,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,50
Экономия при брони: -30,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 23
3.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
50,80
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
3.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Синеводская, 140
3.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -28,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. 1-й Украинский, 5
3.4 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -28,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,60
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 39
4.4 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
5.0 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
96,68
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 60
5.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 51
6.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -28,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 22
6.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -28,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 22
7.0 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
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Закрыто
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Гнивань, ул. Соборная, 59-А
19.5 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
79,60
Экономия при брони: -11,50 грн