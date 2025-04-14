Одесса (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -29,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
94,80
Экономия при брони: -25,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,50
Экономия при брони: -31,90 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
4.4 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -29,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 42 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
5.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,50
Экономия при брони: -31,90 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -29,80 грн