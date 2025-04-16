Николаев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,60
Экономия при брони: -32,00 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -29,80 грн
Подорожник
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -29,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Космонавтов, 156/1
8.5 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,60
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
33,01
Экономия при брони: -1,08 грн
Аптека
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
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Подорожник
Очаков, ул. Спасская, 8
48.8 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,50
Экономия при брони: -31,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Белозерка, ул. Свободы, 86
49.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
54.4 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,50
Экономия при брони: -29,20 грн
Подорожник
Херсон, ул. Лавренева, 12
54.5 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,50
Экономия при брони: -29,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
58.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
79,60
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
58.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Херсон, ул. Мира, 17
59.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Баштанка, ул. Юбилейная, 2-Е
62.7 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"