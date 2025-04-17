Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -28,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
94,90
Экономия при брони: -24,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -28,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
103,43
Экономия при брони: -6,25 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
83,04
Экономия при брони: -13,63 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,60
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,50
Экономия при брони: -30,80 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Мира, 201
3.0 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -29,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -28,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -29,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
94,70
Экономия при брони: -24,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -28,70 грн
Свит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Фармсвит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Свит здоровья зжс
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
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Подорожник
Березна, ул. Гагарина, 48-А
35.5 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -20,20 грн
Аптека оптовых цен
Славутич, пл. Привокзальная, 6
37.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Мена, ул. Героев АТО, 5
63.9 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -27,40 грн
Подорожник
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,50
Экономия при брони: -29,50 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
45,73
Экономия при брони: -2,69 грн