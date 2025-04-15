Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
92,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,50
Экономия при брони: -32,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
99,40
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, бульв. Центральный, 28
3.5 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
3.8 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
101,60
Экономия при брони: -32,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
4.0 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
4.6 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Авраменко, 13
4.9 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Винтера / Кияшко, 30/3
7.6 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
96,34
Экономия при брони: -9,94 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
8.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
44,95
Экономия при брони: -1,80 грн