Киев
Алтейка (Alteyka)

Алтейка (Alteyka)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 216 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
97,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
96,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
96,64 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
96,98 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
96,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
97,12 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
97,16 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
96,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
96,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
96,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
89,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
96,94 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
96,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
96,82 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
87,62 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
96,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
96,74 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
89,66 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
96,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Алтейка таблетки для жевания 0.12 г блистер №20
ООО "Тернофарм"
87,88 грн
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