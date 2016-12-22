Аминовен Инфант 10% (Aminoven Infant 10%) (169883) - инструкция по применению ATC-классификация
Аминовен Инфант 10% инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Входящие в состав препарата Аминовен Инфант 10% аминокислоты являются физиологическими компонентами. После парентерального введения включаются в пул свободных аминокислот организма и участвуют во всех метаболичеcких процессах, в частности используются для синтеза белков.
Фармакокинетика. Биодоступность препарата Аминовен Инфант 10% при в/в введении составляет 100%. Аминокислоты включаются в общий пул свободных аминокислот организма и распределяются в интерстициальной жидкости и межклеточном пространстве органов и тканей. Концентрация свободных аминокислот в плазме крови и цитоплазме клеток регулируется в узких пределах в зависимости от возраста, характера питания и общего состояния больного. При правильном введении (медленно и с постоянной скоростью) Аминовен Инфант 10% не нарушает баланс аминокислот. При тяжелых нарушениях функции печени и почек регуляция баланса аминокислот нарушается. В этих случаях следует использовать другие составы р-ров аминокислот для парентерального питания. Лишь небольшая часть аминокислот элиминируется почками. T½ аминокислот из плазмы крови в значительной степени зависит от возраста.
Показания Аминовен Инфант 10%
Аминовен Инфант 10% предназначен для частичного парентерального питания недоношенных, новорожденных и детей раннего возраста. Сочетанно с р-рами углеводов, жировыми эмульсиями, а также препаратами витаминов, электролитов и микроэлементов обеспечивает полное парентеральное питание.
Применение Аминовен Инфант 10%
Аминовен Инфант 10% предназначен для длительного капельного в/в введения, преимущественно в центральные вены.
Максимальная скорость введения: 0,1 г аминокислот на 1 кг массы тела в час, что равно 1 мл/кг массы тела в час.
Максимальная суточная доза:
- дети в возрасте до 1 года — 1,5–2,5 г аминокислот на 1 кг массы тела в сутки или 15–25 мл р-ра Аминовен Инфант 10% на 1 кг массы тела в сутки;
- дети в возрасте 2–5 лет — 1,5 г аминокислот на 1 кг массы тела в сутки или 15 мл/кг массы тела в сутки;
- дети в возрасте 6–14 лет — 1,0 г аминокислот на 1 кг массы тела в сутки или 10 мл/кг массы тела в сутки.
Аминовен Инфант 10% применяют до тех пор, пока сохраняется необходимость в парентеральном питании.
Противопоказания
нарушения обмена аминокислот, метаболический ацидоз, гипергидратация, гиперкалиемия, повышенная чувствительность к препарату, шок, гипоксия, декомпенсированная сердечная недостаточность, почечная недостаточность при отсутствии гемодиализа или гемофильтрации, тяжелая печеночная недостаточность. При печеночной и почечной недостаточности требуется индивидуальное дозирование. С осторожностью применяют у пациентов с гипонатриемией.
Побочные эффекты
при правильном применении не выявлены. Возможно развитие аллергических реакций. При введении препарата Аминовен Инфант 10% в периферические вены возможно возникновение местных реакций: гиперемия, флебит, тромбоз. Рекомендуется ежедневный контроль участка пункции.
Особые указания
при парентеральном питании детей раннего возраста необходимо учитывать такие показатели: азот мочи, содержание аммиака, глюкозы, электролитов, ТГ (при дополнительном введении жировых эмульсий), ферменты печени, осмолярность сыворотки крови, кислотно-щелочной баланс и водно-солевой обмен.
Слишком быстрая инфузия может привести к потере аминокислот через почки и вследствие этого к дисбалансу аминокислот.
Несовместимость. Из-за повышенного риска микробной контаминации р-ры аминокислот не следует смешивать с другими лекарственными средствами.
Необходимо избегать добавления других лекарственных средств к препарату Аминовен Инфант 10%, поскольку это может вызвать токсические реакции. В любом случае следует убедиться в совместимости препаратов, сохранении стерильности и тщательном смешивании. Р-ры с добавлением других препаратов не подлежат хранению.
Дети. Аминовен Инфант 10% предназначен для частичного парентерального питания недоношенных детей, новорожденных и детей раннего возраста.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами. Не изучали.
Взаимодействия
в настоящее время случаи взаимодействия Аминовена Инфант 10% с другими лекарственными средствами неизвестны.
Передозировка
при превышении дозирования или скорости введения препарата Аминовен Инфант 10%, как и при передозировке других р-ров аминокислот, возникают озноб, тошнота, рвота, почечный аминоацидоз. В этом случае введение препарата следует немедленно прекратить. При появлении гиперкалиемии ввести от 200 до 500 мл 5% р-ра декстрозы (глюкозы) с добавлением 1–3 МЕ инсулина на каждые 3–5 г декстрозы (глюкозы). Возможно продолжение терапии препаратом с использованием низких доз.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Срок хранения — 2 года.