Аминовен Инфант 10% предназначен для длительного капельного в/в введения, преимущественно в центральные вены.

Максимальная скорость введения : 0,1 г аминокислот на 1 кг массы тела в час, что равно 1 мл/кг массы тела в час.

Максимальная суточная доза :

дети в возрасте до 1 года — 1,5–2,5 г аминокислот на 1 кг массы тела в сутки или 15–25 мл р-ра Аминовен Инфант 10% на 1 кг массы тела в сутки;

дети в возрасте 2–5 лет — 1,5 г аминокислот на 1 кг массы тела в сутки или 15 мл/кг массы тела в сутки;

дети в возрасте 6–14 лет — 1,0 г аминокислот на 1 кг массы тела в сутки или 10 мл/кг массы тела в сутки.

Аминовен Инфант 10% применяют до тех пор, пока сохраняется необходимость в парентеральном питании.