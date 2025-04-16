Аминовен Инфант 10% (Aminoven Infant 10%)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
683,14
Экономия при брони: -46,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
681,70
Экономия при брони: -1,40 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
4.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Подорожник
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
4.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
681,70
Экономия при брони: -1,40 грн
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Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
107.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека низких цен
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Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
711,48
Экономия при брони: -31,89 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
108.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Экономия при брони: -3,10 грн
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Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
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Экономия при брони: -48,90 грн
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Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека низких цен
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Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека акс социальная
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Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Виола
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Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH