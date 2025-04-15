Аминовен Инфант 10% (Aminoven Infant 10%)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
D.s.
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
691,74
Экономия при брони: -46,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Закрыто
Открывается через 33 мин
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
699,55
Экономия при брони: -30,91 грн
Подорожник
Золочев, ул. Коновальца Евгения, 48
63.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
93.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калуш, ул. Медицинская, 6
93.7 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
669,96
Экономия при брони: -7,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Калуш, ул. Звонарская, 8-А
94.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 33 мин
Калуш, ул. Звонарская, 5
94.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Калуш, ул. Звонарская, 5
94.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Калуш, ул. Каракая, 28-А
94.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH