Киев
Аминовен Инфант 10% (Aminoven Infant 10%)

Аминовен Инфант 10% (Aminoven Infant 10%)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 12 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
671,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
689,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
599,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
593,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
663,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
668,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
667,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
638,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
742,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
691,74
Экономия при брони: -46,98 грн
644,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
671,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
661,00 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
699,55
Экономия при брони: -30,91 грн
668,64 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Золочев, ул. Коновальца Евгения, 48
63.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
663,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
93.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
653,00 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калуш, ул. Медицинская, 6
93.7 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
669,96
Экономия при брони: -7,61 грн
662,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Калуш, ул. Звонарская, 8-А
94.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
580,35 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 33 мин
Калуш, ул. Звонарская, 5
94.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
658,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Калуш, ул. Звонарская, 5
94.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
658,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Калуш, ул. Каракая, 28-А
94.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
653,00 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное