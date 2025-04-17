Аминовен Инфант 10% (Aminoven Infant 10%)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
6.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 108-А
6.1 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 112
6.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
682,00
Экономия при брони: -14,80 грн
В городах рядом
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Любар, ул. Независимости, 48
93.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Острожского, 14/1
108.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
664,88
Экономия при брони: -37,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
109.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
109.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
681,70
Экономия при брони: -97,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 05:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
110.1 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 85
111.3 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
670,90
Экономия при брони: -26,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
111.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 3
111.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
676,15
Экономия при брони: -34,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 05:00
Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 7
112.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
112.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH