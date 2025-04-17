Киев
Аминовен Инфант 10% (Aminoven Infant 10%)

Аминовен Инфант 10% (Aminoven Infant 10%)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
332,45 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
675,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
646,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
676,10 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
317,08 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
675,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 11
115.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
598,48 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
677,83
Экономия при брони: -80,83 грн
597,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 32
121.7 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
692,93
Экономия при брони: -35,23 грн
657,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 39-В
122.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
598,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
697,42
Экономия при брони: -40,72 грн
656,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Богатырская, 6/1
122.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
671,19
Экономия при брони: -24,44 грн
646,75 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
122.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
641,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
614,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
674,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
123.5 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
722,29
Экономия при брони: -39,72 грн
682,57 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
123.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
649,34 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 33
125.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
641,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
125.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
581,28 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
125.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
641,00 грн
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