Аминовен Инфант 10% (Aminoven Infant 10%)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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84.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Героев Украины, 11
115.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
677,83
Экономия при брони: -80,83 грн
Аптека шар@
Киев, ул. Героев Днепра, 32
121.7 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
692,93
Экономия при брони: -35,23 грн
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Киев, просп. Ивасюка Владимира, 39-В
122.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
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Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
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Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
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Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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