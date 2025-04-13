Аминовен Инфант 10% (Aminoven Infant 10%)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
2.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
661,90
Экономия при брони: -24,07 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
4.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
699,85
Экономия при брони: -32,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека вашей семьи
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
4.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
4.3 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 145/1
4.3 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
4.4 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Дешево
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 1
4.5 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH