Аминовен Инфант 10% (Aminoven Infant 10%)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
703,06
Экономия при брони: -29,44 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 106
5.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
711,08
Экономия при брони: -36,48 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, шоссе Донецкое, 3
5.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
6.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
686,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
6.3 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
686,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 58 мин
Днепр, бульв. Европейский, 4
6.5 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
8.4 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
9.5 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
680,02
Экономия при брони: -39,34 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Янтарная, 79
9.5 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Не болей
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
684,68
Экономия при брони: -41,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
10.5 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
663,67
Экономия при брони: -22,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
10.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
701,74
Экономия при брони: -45,14 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 111
10.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
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Экономия при брони: -47,96 грн
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Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
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Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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27.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Закроется через 58 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
684,15
Экономия при брони: -44,15 грн