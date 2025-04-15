Аминовен Инфант 10% (Aminoven Infant 10%)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
690,03
Экономия при брони: -79,03 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
690,00
Экономия при брони: -79,00 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
662,32
Экономия при брони: -22,63 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Победы, 30
4.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
683,88
Экономия при брони: -24,19 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
685,14
Экономия при брони: -46,35 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
684,15
Экономия при брони: -28,15 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
665,24
Экономия при брони: -109,24 грн
Аптека твоей родини
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
8.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
668,43
Экономия при брони: -12,43 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
677,60
Экономия при брони: -33,83 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
10.7 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Космическая, 13-К
63.5 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Никополь, ул. Независимости Украины, 26
64.7 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Не болей
Днепр, просп. Поля Александра, 106
65.5 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
720,84
Экономия при брони: -46,24 грн
Аптека копейка
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH