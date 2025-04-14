Аминовен Инфант 10% (Aminoven Infant 10%)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
719,81
Экономия при брони: -40,22 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
710,80
Экономия при брони: -31,21 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
670,60
Экономия при брони: -3,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
683,98
Экономия при брони: -44,29 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
6.2 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
6.3 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 15
6.4 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Подорожник
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
670,60
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
681,26
Экономия при брони: -23,66 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека низких цен
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
7.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Аптека низких цен
Одесса, ул. Педагогическая, 11
7.4 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Виола
Одесса, дорога Фонтанская, 59
8.0 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл №1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH