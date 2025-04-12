теофиллин следует с осторожностью назначать только в случае крайней необходимости при нестабильной стенокардии, заболеваниях сердца, при которых может возникать тахиаритмия; при гипертрофической обструктивной кардиомиопатии, нарушениях функции почек и печени, пациентам с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки в анамнезе и лицам в возрасте от 60 лет.

Применение теофиллина при выраженном атеросклерозе сосудов, сепсисе возможно с осторожностью, под наблюдением врача, при наличии показаний к применению теофиллина. Ограничение по применению теофиллина при гастроэзофагеальном рефлюксе связано с влиянием на гладкие мышцы кардиоэзофагеального сфинктера, что может ухудшить состояние пациента при гастроэзофагеальном рефлюксе, усиливая рефлюкс.

Курение и употребление алкоголя может привести к повышению клиренса теофиллина и, соответственно, к снижению его терапевтического эффекта и необходимости применения в более высоких дозах.

Во время лечения теофиллином необходимо осуществлять внимательное наблюдение и снизить дозу при лечении пациентов с сердечной недостаточностью, хроническим алкоголизмом, нарушениями функции печени (особенно при циррозе), с пониженной концентрацией кислорода в крови (гипоксемия), с повышенной температурой тела, больным пневмонией или вирусными инфекциями (особенно гриппом) из-за возможного снижения клиренса теофиллина. Одновременно необходимо контролировать уровень теофиллина в плазме крови, превышающий норму.

Необходимо наблюдение при лечении теофиллином пациентов с сердечной аритмией, АГ, другими кардиоваскулярными заболеваниями, острыми фебрильными состояниями.

Лицам с судорожными состояниями в анамнезе следует избегать применения теофиллина и применять альтернативное лечение.

Повышенного внимания требует применение препарата у пациентов с бессонницей, а также у мужчин пожилого возраста с увеличением предстательной железы в анамнезе из-за риска задержки мочи.

В случае необходимости применения аминофиллина (теофиллин-этилендиамин) пациентам, ранее применявшим теофиллин, необходимо мониторировать уровни теофиллина в плазме крови.

Учитывая невозможность гарантировать биоэквивалентность между отдельными препаратами, содержащими теофиллин с пролонгированным высвобождением, переход от терапии препаратом Неофиллин, таблетки с пролонгированным высвобождением, к другому лекарственному средству группы ксантинов с пролонгированным высвобождением необходимо осуществлять с помощью повторного титрования дозы и после клинической оценки.

Теофиллин может изменять некоторые лабораторные показатели: увеличивать количество жирных кислот и уровень катехоламинов в моче.

В случае развития побочных реакций необходимо контролировать уровень теофиллина в крови.

Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять у пациентов с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Применение в период беременности и кормления грудью. Теофиллин проникает через плаценту и в грудное молоко. Применение препарата в период беременности возможно только в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. У беременных необходимо чаще определять концентрацию теофиллина в плазме крови и соответствующим образом корригировать дозу. Следует избегать применения теофиллина в конце периода беременности, поскольку он может подавлять сокращение матки, вызвать тахикардию у плода.

При необходимости применения препарата грудное вскармливание рекомендуется прекратить.

Дети. Препарат не применяют у детей в возрасте до 6 лет и с массой тела <20 кг.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Учитывая, что у чувствительных больных при применении препарата могут возникнуть побочные реакции (головокружение), на время приема препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения других работ, требующих концентрации внимания.