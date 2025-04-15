Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
101,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
81,31
Экономия при брони: -2,11 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
79,73
Экономия при брони: -10,13 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
151,69
Экономия при брони: -5,81 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
154,26
Экономия при брони: -23,86 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
72,96
Экономия при брони: -4,40 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
146,40
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
79,82
Экономия при брони: -4,62 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
140,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
140,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
101,00
Экономия при брони: -15,30 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,20
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
153,32
Экономия при брони: -5,13 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
54,72
Экономия при брони: -3,30 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
153,90
Экономия при брони: -13,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
138,36
Экономия при брони: -24,18 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
101,56
Экономия при брони: -10,75 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
148,97
Экономия при брони: -8,83 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,71
Экономия при брони: -21,15 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
149,08
Экономия при брони: -11,22 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
125,98
Экономия при брони: -11,21 грн