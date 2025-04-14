Одесса (адрес не указан)
Доступно в 260 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,69
Экономия при брони: -8,31 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
149,27
Экономия при брони: -7,09 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
149,14
Экономия при брони: -7,21 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
91,20
Экономия при брони: -0,60 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
87,84
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
146,76
Экономия при брони: -28,38 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
152,73
Экономия при брони: -10,24 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
153,80
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
153,04
Экономия при брони: -31,66 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,78
Экономия при брони: -7,75 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,53
Экономия при брони: -32,55 грн