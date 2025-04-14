Киев
Неофиллин (Neophylline)

Неофиллин (Neophylline)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 260 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
97,30 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
136,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
92,90 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
134,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
92,90 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
141,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
98,80 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
136,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,69
Экономия при брони: -8,31 грн
142,38 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
140,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
149,27
Экономия при брони: -7,09 грн
142,18 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
134,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
141,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
149,14
Экономия при брони: -7,21 грн
141,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
91,20
Экономия при брони: -0,60 грн
90,60 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
87,84
Экономия при брони: -4,50 грн
83,34 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
88,75 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
129,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
76,98 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
141,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
146,76
Экономия при брони: -28,38 грн
118,38 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
105,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
152,73
Экономия при брони: -10,24 грн
142,49 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
90,60 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
153,80
Экономия при брони: -14,90 грн
138,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
153,04
Экономия при брони: -31,66 грн
121,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
84,49 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,78
Экономия при брони: -7,75 грн
143,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
84,87 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,53
Экономия при брони: -32,55 грн
117,98 грн
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