Киев (адрес не указан)
Доступно в 907 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
153,80
Экономия при брони: -14,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
96,20
Экономия при брони: -6,20 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
73,26
Экономия при брони: -10,43 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
149,72
Экономия при брони: -23,54 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
53,10
Экономия при брони: -5,59 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
141,10
Экономия при брони: -19,42 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
59,15
Экономия при брони: -14,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
98,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
146,40
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница