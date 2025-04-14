Днепр (адрес не указан)
Доступно в 270 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
153,41
Экономия при брони: -11,52 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
157,26
Экономия при брони: -19,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
159,09
Экономия при брони: -10,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
101,90
Экономия при брони: -14,30 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,20
Экономия при брони: -11,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
96,20
Экономия при брони: -8,60 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
146,40
Экономия при брони: -7,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
146,16
Экономия при брони: -27,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
101,00
Экономия при брони: -13,40 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
152,40
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
148,88
Экономия при брони: -17,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
155,35
Экономия при брони: -36,35 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
155,04
Экономия при брони: -37,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
149,39
Экономия при брони: -6,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
155,53
Экономия при брони: -34,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
90,63
Экономия при брони: -6,61 грн