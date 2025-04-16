Николаев (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
148,58
Экономия при брони: -8,44 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
80,80
Экономия при брони: -2,48 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,30
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
121,30
Экономия при брони: -6,73 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
101,10
Экономия при брони: -3,20 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,20
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
151,73
Экономия при брони: -17,74 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
153,44
Экономия при брони: -19,45 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
101,10
Экономия при брони: -3,20 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
122,96
Экономия при брони: -8,24 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
98,60
Экономия при брони: -0,70 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
153,80
Экономия при брони: -10,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
153,80
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
152,86
Экономия при брони: -27,77 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
151,74
Экономия при брони: -9,40 грн