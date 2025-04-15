Львов (адрес не указан)
Доступно в 251 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
152,58
Экономия при брони: -12,54 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
153,90
Экономия при брони: -14,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Пульс
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
D.s.
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
60,60
Экономия при брони: -4,02 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
153,90
Экономия при брони: -14,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
101,00
Экономия при брони: -6,70 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
90,18
Экономия при брони: -6,78 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
152,26
Экономия при брони: -17,73 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,30
Экономия при брони: -11,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
150,20
Экономия при брони: -11,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 100 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
57,48
Экономия при брони: -0,90 грн
Неофиллин таблетки пролонгированного действия 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
146,40
Экономия при брони: -7,40 грн